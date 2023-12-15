Охота на игроков Жироны уже началась. Манчестер Сити попытается своровать одного из ведущих футболистов.

Английский клуб стремится усилить линию защиты. Согласно информации Sport, одной из целей Манчестер Сити является защитник Жироны Мигель Гутьеррес.

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Клаусула 22-летнего игрока составляет 35 миллионов евро. 50% прав на Гутьерреса принадлежат Реалу. Впрочем, руководство "сливочных" не рассматривает вариант с возвращением защитника в Мадрид, поскольку в планах подписать Альфонсо Дэвиса из Баварии. Учитывая, что Жирона и Манчестер Сити принадлежат одному инвестиционному фонду, договориться о трансфере будет достаточно легко.

Напомним, Мигель Гутьеррес – воспитанник Реала. За Жирону он выступает с 2022 года. В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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