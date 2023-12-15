Клубный ЧМ: Ман Сити получил соперника в полуфинале, Аль-Иттихад позорно вылетел с незабитым пенальти Бензема
Четвертьфиналы клубного чемпионата мира в Саудовской Аравии подарили сенсационные результаты.
Клубный ЧМ-2023, четвертьфиналы
Леон – Урава Редс – 0:1
Гол: Шалк, 78
Удаление: Тесильо, 84 (Л)
Аль-Ахли Каир – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Маалул, 21 (пен.), Эль Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2
Нереализованный пенальти: Бензема, 45 (А-И)
Удаление: Модест, 90 (А-А)
Мексиканский Леон и японская Урава определяли, кто 19 декабря станет соперником Манчестер Сити в полуфинале. Судьбу встречи решил удар нидерландца Алекса Шалка на 78-й минуте.
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Аль-Иттихад оконфузился на домашнем турнире. Команда Бензема, Канте и Фабинью уступила египетскому Аль-Ахли, где чуть ли не главная звезда – главный тренер Марсель Коллер. До перерыва соперники подарили друг другу по пенальти, размахивая руками в штрафной. Если Али Маалул с 11 метров пробил четко, то Карим Бензема свою дуэль Мохаммеду Эль-Шенави проиграл.
В дебюте второго тайма Аль-Ахли ошеломил богатеньких саудовцев двойным ударом. Аль-Иттихад усилиями Бензема оформил гол престижа, когда в конце оказался в большинстве (Модесту показали прямую красную за удар локтем по лицу Хегази). Впрочем, 18 декабря в полуфинале против Флуминенсе сыграет Аль-Ахли.
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