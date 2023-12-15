Футзал, квалификация на ЧМ-2024. Элит-раунд, 5 тур

Украина – Бельгия – 8:2

Голы: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 40, Серый, 28, Фаренюк, 40 – Уади, 29, Рау, 36

Футзальный чемпионат мира состоится в Узбекистан с 14 сентября по 6 октября 2024 года. Однако уже на этой неделе определится большинство участников финального турнира от Европы. Прямые путевки на ЧМ-2024 обретут только победители своих групп в элит-раунде квалификации. Четыре лучших команды, которые займут вторые места, примут участие в плей-офф, по итогам которого еще две страны выйдут на Мундиаль.

Сегодня сборная Украины номинально принимала аутсайдера группы В. Ба больше, в первом туре подопечные Александра Косенко разбили Бельгию на ее паркете со счетом 10:2. Даниил Абакшин в предматчевом комментарии убеждал, что это была случайность, но сегодня солидного сопротивления не произошло с самого начала игры. Уже на третьей минуте Игорь Корсун открыл счет. Может, он и не бил по воротам, но с маленьким рикошетом от соперника мяч оказался в сетке.

Очень быстро "сине-желтые" забили еще два мяча. Абакшин воспользовался ошибкой обороны бельгийцев и сверг не Педяша. Александр с очень острого угла смог закрутить мяч в девятку. Третий случился после попытки гостей выйти в атаку. Жук перехватил и помог Корсуну оформить дубль. После этого в игре наступило определенное затишье. Наши ребята владели инициативой, но соперник действовал безошибочно.

Концентрации игроков сборной Бельгии хватило на шесть минут. Затем они снова обрезались рядом со своими воротами, и Шотурма организовал для Корсуна хет-трик. Точку в первом тайме Петр поставил самостоятельно. Почти с нулевого угла футзалист Урага направился в верхний ближний угол.

После перерыва особых изменений не произошло. Бельгии не удалось найти противодействие команде Александра Косенко. Правда, столь часто голы уже не сыпались. Почти пол тайма понадобилось украинцам, чтобы забить снова. Это Педяш оформил дубль. После этого отличился Серый, пробив с носка точь-в-точь между ног голкипера. Также отметим нашего голкипера. Александр Сухов отразил пенальти и отдал ассист. Однако гости смогли "размочить" счет, вторым темпом после розыгрыша углового.

В середине тайма произошел курьез у ворот гостей. Украинцы подряд попали в штангу и каркас ворот, еще несколько ударов заблокировали. Эта безумная атака завершилась без голов, а после этого Бельгия перешла на игру в пять полевых. Следует признать, что делала это качественно. Сначала нам откровенно простили, а потом мяч таки оказался в сетке ворот Сухова. Точный удар в активе Рау. Точку поставил Фаренюк, который из-за всего паркета забил в пустые ворота, наказав Бельгию за игру без голкипера.

Благодаря этой победе Украина увеличила количество набранных очков в квалификации до 10. Ниже второго места наша сборная уже не опустится. Впереди подопечных Александра Косенко ждет важнейший матч – против сборной Польши. Именно эти команды в очном противостоянии определят, кто выйдет на ЧМ-2024 напрямую.