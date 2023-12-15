В пятницу, 15 декабря, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа соревнований в Первой лиге, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Базовым днем первого тура определено 23 марта 2023 года.

Напомним, по результатам первого этапа первое-пятое места групп А и Б формируют Чемпионскую группу за выход в УПЛ, а шестое-десятое места – группу Выбывания за право остаться в Первой лиге.

В обеих группах команды будут соревноваться с учетом очков, полученных в матчах между собой этой осенью. На втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б в два круга – по одному матчу на своем поле и на поле соперника.

Напомним, согласно Регламенту, две первые команды по результатам чемпионата выходят в УПЛ, а 3-4-е места играют стыковые матчи с командами, которые займут 14-е и 13-е места в УПЛ. Три команды – 18-20 места – по итогам соревнований покидают Первую лигу. Команды, которые займут 16-е и 17-е места в Первой лиге, играют стыковые матчи с командами Второй лиги, занявшими 3-е и 2-е места.

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