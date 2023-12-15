Последние выступления украинца за мадридскую команду разожгли дискуссию относительно того, кто должен занять место в воротах "сливочных". Андрей Лунин убедил наставника Реала Карло Анчелотти, что заслуживает посоревноваться с Кепой за игровое время.

Лунин получил роль на матч с Вильяреалом – в Испании подтверждают эксклюзив Футбол 24 о неожиданном решении Анчелотти

Как информирует AS, итальянский специалист не видит причин возвращать украинца на скамейку запасных, поскольку заметил его прогресс. Лунин имеет гораздо лучший процент сейвов (86%), чем его конкурент (показатель Кепы упал до 77%). Сейвы в матче против Бетиса (1:1) свидетельствуют о том, что украинец чувствует себя уверенно и это кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами.

Издание отмечает, что хорошая форма Лунина и постоянная игра за Реал могли бы усилить внутреннюю конкуренцию в сборной Украины. В последних матчах роль первого номера Сергей Ребров отдавал Анатолию Трубину, который выступает за Бенфику. Если Андрей Лунин чаще будет выступать за мадридцев, то есть вероятность, что он будет больше играть за национальную команду, которой придется побороться в плей-офф за выход на Евро-2024.

Ожидается, что Андрей Лунин выйдет в стартовом составе против Вильяреала в воскресенье, 17 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны