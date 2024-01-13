Янг Бойз проявляет интерес к 21-летнему нападающему "горняков", сообщает Legioners.ua.

У форварда Шахтера есть вариант в Европе – "горняки" не хотят усиливать главного конкурента в УПЛ

Швейцарский гранд вылетел из группового этапа ЛЧ, но несется к новому "золоту" и готовится продолжить борьбу в Лиге Европы. За Вьюнником также следят Серветт и Цюрих, где форвард уже выступал. Игрока молодежной сборной Украины не прочь видеть у себя и несколько представителей УПЛ.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023 и впервые в истории завоевал для нашей страны право выступать на футбольном турнире Олимпиады.

В текущем сезоне провел за Шахтер всего 6 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста. Контракт с "горняками" действует до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает Вьюнника в 700 тысяч евро.

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