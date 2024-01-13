Безус отличился голом и 2 ассистами в разгромной победе Омонии – видео дальнего удара украинца
Полузащитник Омонии Роман Безус продолжает один из самых успешных сезонов в своей карьере.
Чемпионат Кипра, 19 тур
Омония – Докса – 5:1
Голы: Лоизу, 7, Безус, 15, Кусулос, 18, Какулис, 40 (пен.), Симич, 69 – Мэттьюс, 45+2 (аг)
Омония принимала худшую команду чемпионата и уже к 18-й минуте засветила на табло разгромный счет 3:0. Безус был самым заметным на поле. Сначала украинец ассистировал Лоизу, а затем сам отличился прекрасным дальним ударом.
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Избиение остановилось на счете 5:1. Безус перед заменой на 79-й минуте организовал еще и пятый гол – "перекусил" соперника и тонко отдал на ход Симичу. Теперь 33-летний украинец может похвастаться 9 голами и 7 ассистами в 22 матчах сезона.
Победа позволила Омонии как минимум временно выскочить на второе место. Отставание от АПОЭЛа составляет 4 очка.
Первый ассист Безуса:
Гол:
Второй ассист:
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