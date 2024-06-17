"Счет на табло – 3:0. Мы проиграли, были хуже. Никаких оправданий нам нет, мы сегодня не показали свою игру. Полностью не выполнили указания тренера. Румыны заслуженно победили.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я считаю, что не может быть никаких оправданий. Трудно говорить по горячим следам после матча. Что-то сказать на эмоциях также будет неправильно. Поздравляю румын, а нам надо сфокусироваться на своей игре и двигаться дальше.

Дальше будем работать на максимум. Перед нами большая ответственность. Надо собраться и поговорить в раздевалке, делать какие-то шаги не на словах, а на деле", – сказал Яремчук в послематчевом комментарии.

Напомним, впереди у команды Сергея Реброва дуэли со Словакией и Бельгией.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника