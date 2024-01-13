Наполи подходил к домашнему дерби с Салернитаной в ужасной форме. Партенопейцы не знали побед в четырех матчах подряд (во всех турнирах), отставание от зоны ЛЧ достигло пяти очков, а выигрывать удавалось лишь у аутсайдеров – тех, кто расположился ниже 12-го места в таблице. На фоне такого кризиса руководство закрыло футболистов на базе.

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Впрочем, такой архаичный подход к наказаниям и подготовке не принес мгновенного прогресса. Наполи владел инициативой и имел явное статистическое преимущество, но счет открыла Салернитана. Героем стал сеньор Антонио Кандрева, которому удался шедевральный выстрел метров с 25-ти – точно в дальнюю девятку.

Подопечные Вальтера Мадзарри смогли отыграться только перед перерывом, да и то с пенальти. Счет сравнял Политано. Довольно неплохой итог тайма, учитывая всего один реальный момент Наполи на этом отрезке (Очоа спас при ударе Симеоне с правого угла вратарской).

Второй тайм до 80-х минут тоже ничего фанам в Неаполе не дарил. Отметить можно только старания Хвичи, но феерии все равно не было. Салернитана уверенно держала соперника на дистанции, хотя на 82-й минуте едва не пропустила вследствие врывания Хвичи на левый край штрафной – тот пробил, а мяч рикошетом прошел мимо дальней штанги.

Вообще, в эндшпиле матча гости откровенно подсели на собственную треть. Давление Наполи не было слишком серьезным, но шанс вырвать победу хозяева таки получили – на 90+4-й минуте Хвича обыгрался в стеночку с Дзербином и оказался перед Очоа, пробив метров с шести. Гильермо парировал, а затем еще и взял добивание от Ди Лоренцо.

Впрочем, еще через минуту Салернитана таки пропустила во второй раз. Партенопейцы заработали штрафной, Очоа при попытке выбить мяч столкнулся с Фасио, в результате чего хозяева выиграли подбор. После этого последовал пас на 11 метров, откуда Ррахмани расстрелял ворота – 2:1! Правда, эпизод выглядел скандально, ведь Демме в борьбе за мяч зарядил локтем в соперника, а значит гол могли отменить.

Впрочем, арбитры стали на сторону подопечных Вальтера Мадзарри. В итоге, Наполи прервал 4-матчевую безвыигрышную серию и набрал 31 очко, поднявшись на шестую строчку в турнирной таблице. Вот только следующий матч – против Лацио – придется провести без Хвичи, ведь на 9-й компенсированной грузин заработал лишнюю желтую карточку (на ровном месте), нарвавшись на дисквалификацию.

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