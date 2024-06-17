"Это удивило не только меня, но и всю команду. Роналдиньо никогда в своей жизни не делал таких заявлений. Наоборот, он всегда поддерживал национальную команду.

Роналдиньо разнес сборную Бразилии перед Копа Америка: "Не буду смотреть ни одного их матча"

Это многих удивило. Я считаю его своим кумиром, примером для подражания, как и все в команде. Мы были шокированы.

Понятно, мы не согласны. Я в команде третий и вижу самоотдачу, страсть, вижу, что эту футболку носят с гордостью. Я не согласен с тем, что было сказано.

Это может быть рекламной кампанией, а может и не быть, но мы в любом случае были удивлены. И мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч, это расходится с тем, что он сказал", – цитирует бразильца Globo.

Напомним, что Роналдиньо заявил, что не будет смотреть матчи сборной Бразилии, потому что он считает, что команде не хватает преданности.

"Селесао" вскоре начнут борьбу на Копа Америка. Турнир стартует с 20 июня по 14 июля в США. Бразилия попала в группу D к Парагваю, Колумбии и Коста-Рике.

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