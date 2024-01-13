Форвард Шахтера Богдан Вьюнник вторую половину сезона проведет в аренде, сообщает инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, сейчас на 21-летнего игрока есть сразу несколько претендентов из УПЛ, но наиболее конкретный интерес из-за рубежа.

В частности, официальное предложение по аренде Вьюнника сделала гданьская Лехия, которая пыталась подписать футболиста еще летом. Сейчас этот клуб выступает во втором по силе дивизионе Польши (4-я строчка и лишь два очка отрыва от лидера) и в межсезонье усиливает состав, чтобы вернуться в элиту.

К слову, в составе "бело-зеленых" уже выступает три украинца – голкипер Богдан Сарнавский и полузащитники Иван Желизко и Максим Хлань (первые двое были признаны лучшими игроками на своих позициях в Польше).

Ранее СМИ сообщали об интересе к Вьюннику со стороны СК Днепр-1.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023, и впервые в истории завоевал для Украины право выступать на Олимпиаде.

В текущем сезоне провел за "горняков", контракт с которыми действует до лета 2025 года, 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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