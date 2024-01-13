"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который серьезно влиял на расклад в борьбе за Лигу чемпионов в Англии.

Тяжёлый старт Сити

Уже на 2-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы пропустили гол. Ньюкасл провел контратаку с прострелом на линию вратарской, который пытался замкнуть Лонгстафф – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. От решения VAR легче не стало, ведь в этом же эпизоде Уокер влетел под колено собственному голкиперу.

Эдерсону долго оказывали помощь. Бразилец решил продолжить игру, чем едва не подставил Сити – на 6-й минуте он выбил мяч у Альмирону, а после второго шага завалился на газон. Лишь чудом Гордон, Альмирон и Исак не сумели вколотить сферу в пустые ворота. После этого Эдерсона заменили на Ортегу.

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Манчестер Сити быстро перехватил инициативу

Этот старт ярко обозначил тактику, которую выбрал Эдди Хау на битву с чемпионом. "Сороки" собирались играть через забросы за спину высокой линии обороны, а также агрессивно прессинговать. Вот только после мощного начала команда потеряла контроль над игрой – Манчестер Сити забрал мяч и начал раскатывать атаки. Это удавалось настолько просто, что несколько раз на ударной позиции оказался фулбек Гвардиол.

Никуда не делся традиционный для "горожан" прессинг, да и в контратаки "синие" выбегали классно. Свое преимущество гости конвертировали в несколько топовых моментов. Так, на 13-й минуте Фоден легко прошел сквозь двух беков в штрафную и пробил в ближнюю девятку – мяч срезался.

На 17-й же Доку включил дриблинг, зашел в штрафную и покатил на 11 метров. Ковачич пробить не сумел, но мяч подхватил Бернарду Силва – его выстрел метров с 20-ти прошел над каркасом. Еще несколько атак завершились заблокированными ударами, а на 26-й Манчестер Сити открыл счет. Героем стал Бернарду Силва, который пяткой замкнул передачу Уокера на линию вратарской. Точно в дальний угол!

Еще через несколько минут Бернарду мог оформить дубль, воспользовавшись обрезкой Гимараеса, однако его пушечный выстрел с линии штрафной Дубравка перевел в крестовину! На 34-й же минуте очередная ошибка "сорок" на мяче завершилась контрвыпадом Сити – Фоден и Альварес разыграли 2-в-1 перед штрафной площадкой, после чего Хулиан пробивал с правого угла. Дубравка взял этот удар.

Исаак переворачивает игру. "Сороки" должны проставиться Уокеру

За две минуты до момента Альвареса "горожане" могли пропустить. Гол едва не привез Ортега, который долго думал перед выносом – Исак накрыл его и отобрал мяч, но неудачный отскок спас гостей. На 35-й же им пришлось вынимать сферу из сетки...

Гол родился из шикарного заброса Гимараеса на ход Исаку. Александр прошел левым полуфлангом в штрафную, расшатал Уокера и закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:1! А еще через две минуты аналогичный трюк провернул Гордон – только ему пас на ход запустил Бьорн, а удар пошел в дальнюю "шестерку". 2:1!

При втором взятии ворот "горожан" тоже стоит отметить Исака, ведь именно с его удачного прессинга в центре поля стартовала голевая атака. На 41-й же минуте швед мог и дубль оформить, получив передачу на ход правым полуфлангом от Альмирона. Александр перегнал Диаша и пробил низом, но получилось неудачно – Ортега легко справился.

Еще через три минуты один на один вырвался Альмирон, который перебросил голкипера. Мяч прошел мимо ворот, а Мигель еще и в офсайд залез. В компенсированное же время он мог заработать пенальти в результате столкновения с Гвардиолом, но даже на повторе трудно было понять, был ли фол. Как бы там ни было, а 8 компенсированных минут Сити провел в бешеных нервах – Родри даже сел на желтую карточку, демонстративно заблокировав Гимараеса.

Рыжий гений вернулся. Пеп в принципе угадал с заменами

Второй тайм давался тяжело обеим командам. Ньюкасл уже не был настолько крутым в переходных фазах – Манчестер Сити лучше контролировал мяч, ничего не позволяя сопернику. В актив "сорок" можно занести несколько прострелов, но не более.

Впрочем, подопечным Пепа Гвардиолы тоже было непросто. Первый момент после перерыва они организовали аж на 55-й минуте, да и то со стандарта – Альварес крутил в правую девятку, заставив Дубравку исполнять красивый сейв. На 63-й же Дубравка пролетел мимо прострела Уокера, но от замыкания Фодена в последний момент спас Гимараес.

После этого в актив сетки можно занести только плотный выстрел Альвареса с атаки вторым темпом (по центру, без проблем для голкипера) и его удар с 11 метров после скидки от Диаша (это вновь случилось после стандарта). Аргентинец запустил мяч на трибуны. Словом, игра давалась "синим" очень трудно, поэтому Пеп решился на долгожданную замену – на 69-й минуте вместо Бернарду Силвы вышел Де Брюйне.

Уже на 72-й этот ход мог принести успех, однако удар Фодена после прострела Кевина в последний момент накрыл Шер. На 74-й же рыжий гений сделал все сам – принял мяч в центре, дотянул до зоны перед штрафной и пробил под левую стойку. Низом, с точностью до миллиметра. Дубравка не спас. 2:2! Де Брюйне забил в первом же матче АПЛ после 5-месячного отсутствия.

Ньюкасл после этого так и не смог собраться. Подопечные Эдди Хау банально устали. Сити уже не отпускал контроль над игрой, хотя моментов не хватало. До конца основного времени вспоминается только классный дальний удар Родри, который вытащил Дубравка. Пеп Гвардиола в попытке разогнать атаку своей команды снял Доку, выпустив Бобба на 82-й минуте.

И этот ход тоже сработал! Конечно же, не без помощи рыжего – Де Брюйне выполнил шикарную диагональ на левый край штрафной, а Бобб принял ее и эффектно переиграл Дубравку. 2:3 Манчестер Сити вырвал победу и набрал 43 очка, вырвавшись на вторую позицию в турнирной таблице. До первой не хватает двух очков.

Ньюкасл же потерпел четвертое поражение подряд, отстав от зоны ЛЧ на 11 очков. В целом же подопечные Эдди Хау проиграли шесть последних матчей чемпионата из семи.