Дженоа впервые в сезоне не проиграла четыре матча подряд. Другое дело, что за этот период была только одна победа. Торино тоже не может похвастаться стабильностью, поэтому не стоило делать выводы после разгромной победы над Наполи в прошлом туре. Это была встреча двух команд, находящихся рядом в нижней части турнирной таблицы.

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Это одна общая черта сегодняшних соперников – они не очень результативны (лучшие сразу 13 команд Серии А). В то же время "быки" мастерски играют в защите, находясь в топ-4 по количеству пропущенных голов. Эти показатели не безосновательны. Вот и в отчетном матче найти путь к воротам было очень тяжело.

В первом тайме немного опаснее была Дженоа. Ближе к забитому мячу был Руслан Малиновский. Милинкович-Савич совершил красивый сейв после удара украинца издалека. У туринцев момент имел Буонджорно. Защитник пришел на розыгрыш стандарта и бил головой – рядом со штангой. Ближе к перерыву Мессиас попытался сместиться в центр и пробить из-за пределов штрафной, мяч плохо лег на ногу. Вот такой была игра – генуэзцы делали ставку на дальние удары, а туринцы просто суетились рядом с чужим штрафным.

Во втором тайме стало интереснее, но моментов не стало больше. Торино так и не попал в створ чужих ворот ни разу. Помним лишь очередное подключение Буонджорно на стандарт, но на этот раз защитник залез в офсайд. В Дженоа подобным образом играл Васкес. Еще раз дал о себе Малиновский. Хавбек отстоял право пробить со штрафного и сделал это очень хорошо. Удар низом, с отскоком от газона, но Милинкович-Савич вылови его в ближнем углу.

В таких условиях очень солидный матч провел Руслан Малиновский. Вся игра хозяев в центре поля шла через него. Вместе с Баделем он не дал разгуляться Риччи и Влашичу, а без должной поддержки пара форвардов Торино было совершенно бесполезно. Украинец стал одним из лидеров по нескольким важным статистическим показателям. Малиновский отдал 50 передач с точностью 77%, в их числе была одна ключевая. Руслан больше всего бил по воротам среди всех игроков на поле. Все три его попытки из-за пределов штрафной дважды голкиперу пришлось поработать, чтобы спасти от гола. Также важно участие нашего земляка в оборонной работе – в его активе больше всего попыток отобрать мяч (6, четыре успешных), один перехват, половина выигранных единоборств. Неудивительно, что Малиновский стал игроком Дженоа с самой высокой оценкой от статистических порталов – 7,3 от SofaScored, и 6.8 от WhoScored.

Несмотря на все старания генуэзцев, счет так и не изменился. Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью. У Дженоа теперь есть 22 очка и продолжила беспроигрышную серию до пяти матчей. Команда Малиновского занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. Торино на десятой строчке, имея на шесть очков больше.