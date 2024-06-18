Карпаты подписывают голкипера Миная Александра Кемкина, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, "львы" достигли окончательного согласия с закарпатцами по трансферу. В ближайшие дни 21-летний вратарь подпишет с львовянами контракт.

К слову, как сообщал Футбол 24, ранее к Кемкину проявляли интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии, а также чемпион Грузии – Динамо Батуми.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера. В Минай перешел в июле 2021 года, подписав контракт до лета 2025-го. В прошлом сезоне провел за закарпатцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола (в 2 поединках отстоял "на ноль"). По итогам сезона Минай вылетел из УПЛ. Transfermarkt оценивает голкипера в 200 тысяч евро.

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