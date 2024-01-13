Челси и Фулхэм сыграли 13 января в 21-м туре АПЛ 2023/24 (1:0). Михаил Мудрик на поле не вышел. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Фулхэм, стартовал в 14:30 по киевскому времени. Михаил Мудрик начал игру в запасе, а в стартовом составе гостей вышел Виллиан – бывший вингер Челси и Шахтера.

Мудрик против экс-звезды Шахтера: онлайн-трансляция матча АПЛ Челси – Фулхэм

На момент начала игры команда Маурисио Почеттино занимала 10 место турнирной таблицы АПЛ, "коттеджеры" шли 13-ми. "Синие" выиграли два последних матча чемпионата, но на неделе минимально проиграли Мидлсбро в первом полуфинале Кубка лиги. Свой кубковый полуфинал проиграл и Фулхэм, уступив Ливерпулю, но обе лондонские команды сохраняют шансы на финал перед ответными матчами.

Стартовые 10 минут прошли совсем без моментов. Ни одного удара на две команды и ноль остроты у любых ворот. Лишь после стартовой разведки Челси немного ожил. На 12-й пробил Энцо, но попал в защитника. С таким же "успехом" пытался забить Стерлинг. Галлахер с линии штрафной сумел пробить мимо защитников Фулхэма, но не попал в створ. Нашел свой момент и Броя, откликнувшийся на подачу Энцо, однако и албанец не попал в угол ворот. Фулхэм ответил разве что попыткой Перейры – очень неудачно.

А на 27-й минуте гости создали лучший момент в игре. Петрович спас Челси, среагировав на удар Уилсона с угла вратарского. В конце тайма Гюсто рисковал получить красную за грубый фол против Виллиана, но Энтони Тэйлор ограничился желтой, а VAR не вмешался.

К первому тайму добавили две минуты. Когда они практически завершились, Стерлинг заработал пенальти. Тонкая передача Палмера на Рахима, падение англичанина в штрафной – Тейлор указал на точку. К мячу подошел Палмер, легко переигравший Бернда Лено. 1:0 после первого тайма и 9-й гол Коула Палмера за Челси.

На старте второго тайма Стерлинг мог удвоить преимущество Челси. Рахим попал в штангу, но находился в офсайде. На 66-й минуте вместо Брои вышел Мадуэке, а Мудрик продолжал греть скамейку запасных. Почти сразу замена Маурисио Почеттино чуть не сыграла – Силва классно перехватил, Мадуэке прорвался в штрафную, а Колвилл пробил в касание – над девяткой.

Мог забить и Фулхэм. На 73-й только эффектный прыжок Петровича помог "синим" не пропустить после удара Рауля Хименеса в нижний угол. На 77-й вышел Бен Чилвелл, который из-за травмы не играл с сентября. Галлахер мог снимать все вопросы, однако попал в штангу. Расплата едва не пришла на 86-й минуте. Фулхэм заработал право на штрафной с 20-ти метров, но Виллиан мощным ударом запустил мяч на трибуны Стемфорд Бридж.

В итоге, тяжелые 1:0 – третья подряд минимальная победа Челси в АПЛ, а Михаил Мудрик на поле так и не появился – второй раз подряд в матче чемпионата. Подопечные Почеттино набрали 31 очко и поднялись на 8 место турнирной таблицы. Впервые под руководством Почеттино Челси выиграли три матча чемпионата подряд. Фулхэм остался 13-м. "Коттеджеры" продолжили ужасную серию на Стемфорд Бридж – Фулхэм не может выиграть на поле Челси в матче чемпионата с далекого 1979 года.

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