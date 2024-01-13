Вратарская позиция Реала сейчас является наиболее непрогнозируемой – успешные выступления Андрея Лунина в этом сезоне могут привести к революционным изменениям.

Куртуа травмировался перед началом сезона 2023/24 и не сможет играть до конца кампании, из-за чего за место в воротах Реала борются Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Впрочем, не исключено, что бельгиец покинет "сливочных".

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По информации El Nacional, Куртуа не планирует завершать карьеру на Сантьяго Бернабеу, а намерен поехать в Саудовскую Аравию, чтобы больше заработать и одновременно уменьшить давление со стороны СМИ. Кроме этого, классные выступления Андрея Лунина в этом сезоне могут позволить украинцу потеснить Тибо с позиции "первого номера".

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 5 поединках отстоял "на ноль").

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