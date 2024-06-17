"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей.

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Не думаю, что мы не желали забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было и против Румынии. Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты.

Футболисты сборной Украины должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.

Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой получился результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой", – сказал Ребров в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины сенсационно уступила Румынии, пропустив три сухих гола. Впереди у "сине-желтых" еще две игры – против Словакии и Бельгии.

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