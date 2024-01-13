"Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.

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В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу", – цитирует Ярмоленко Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Андрей вернулся в Динамо в статусе свободного агента летом 2023 года. Успел сыграть в 9-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Последний поединок провел 1 октября, а уже 10 октября был прооперирован в Барселоне (хирургическое вмешательство понадобилось в результате нескольких травм одной и той же связки).

Динамо 19 января отправится в Турцию, где в рамках подготовки ко второй части сезона проведет 8 товарищеских матчей. Зарубежный сбор продлится чуть меньше месяца и завершится 17 февраля. После этого киевляне вернутся домой и начнут непосредственную подготовку к первому официальному матчу года – против Металлиста 1925 в рамках 18-го тура УПЛ (базовый день тура – 24 февраля).

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