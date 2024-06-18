Сборная Турции в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Грузией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборная Грузии стала главным открытием квалификации к Евро-2024, а точнее ее завершающей фазы. Команда под руководством Вилли Саньйоля стала четвертой в квартете с Испанией, Шотландией и Норвегией, но благодаря удачным выступлениям в Лиге наций прорвалась в плей-офф. Там картвели выбили Люксембург и Грецию – именно благодаря этому успеху страна дебютирует на топ-турнирах. Свою новую историю Грузия начнет писать в матче с Турцией.

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Прорыв Сакартвело не удивляет. В стране появилось интересное футбольное поколение. Грузинская U-21 прошлым летом дошла до четвертьфинала молодежного чемпионата Европы, а более взрослые картвели нашли себя в топ-лигах – и речь не только о Хвичу и Мамардашвили. Заявка у этой сборной очень крепкая.

За Грузию на Евро будут выступать и представители УПЛ. Речь, конечно же, о Гочолейшвили, хотя правый фулбек Шахтера не является основным в сборной. Одним из основных был Азаров, который в 22 года имеет 18 матчей + 4 ассиста за национальную команду, однако левого защитника "горняков" неожиданно отцепили от заявки. Решение совсем непонятное, ведь у него почти не было конкурентов.

Существует подозрение, что Азаров не понадобится сборной Грузии из-за подготовки тотального "автобуса" на Евро-2024. В квалификации подопечные Вилли Саньйоля запомнились схемой с тремя центрбеками, отчаянной обороной и фантастической "физухой" – в плей-офф картвели сыграли два матча по 120 минут. Впрочем, наличие Хвичи делает команду очень опасной в переходных фазах.

Квалификационная кампания на память для Грузии ️#EURO2024 pic.twitter.com/hBFzCGw1Un - UEFA EURO 2024 (@EURO2024) 16 апреля, 2024

А еще здесь есть 38-летний экс-днепрянин Канкава и 23-летний экс-киевлянин Цитаишвили. Тренерский штаб держит воспитанника Динамо в ротации, однако Георги способен приносить большую пользу со скамейки. Его появление в поединке с Грецией поразило сообществе – Вингер накручивал опытных эллинов, как детей, Чудом не забив гол.

Грузин сразу же записали в аутсайдеры группы F, ведь в соперниках будут Португалия, Чехия и Турция. Очень серьезные соперники для дебютантов Евро-2024, но пробить "автобус" Вилли Саньйоля будет непросто.

Georgia squad celebrate EURO 2024 qualification in style! pic.twitter.com/taAIB2H5cR - EuroFoot (@eurofootcom) 26 марта, 2024

Сборная Турции имеет грозную группу атаки, в которой особо выделяются Йылдыз (Ювентус), Гюлер (Реал Мадрид), и Чалханоглу (Интер). Также следует не забывать о Кёкчу из Бенфики – центрхава с магическими длинными передачами. Фамилии Кахведжи (Фенербахче), Актюркоглу (Галатасарай), Языджи (Лилль), Кадиоглу (Фенербахче), Челика (Рома), Тосуна (играл за Эвертон), Демираля (экс-Ювентус, ныне Сассуоло) вы точно слышали не раз.

Эта банда блестяще чувствует себя в прессинге и на переходных фазах. Футболисты "лунных звезд" от природы созданы для контратак – они супертехничны, очень быстрые, с ударом, по-здоровому наглые. Впрочем, в обычных позиционных атаках Турция проявляет себя инертно, предлагая сопернику только лонгболы, кроссы и дальние выстрелы.

Если бы Винченцо Монтелла работал со сборной дольше, то работа турок на чужой половине могла быть значительно лучше. Итальянский "Аэроплан" всегда славился тонким настроем игры в атаке, однако он возглавил команду осенью, за три тура до конца отбора. Нельзя сказать, что ему пришлось спасать "янычар" – предшественник Штефан Кунц делил первую позицию в группе с хорватами, но был уволен из-за давления прессы.

Винченцо Монтелла, Новый менеджер Türkiye, 2 победы в 2 матчах.



Он только что отправил их на ЕВРО 2024 с крупными победами против Хорватии & Латвии... 5 забитых мячей, 0 пропущенных! pic.twitter.com/eKZnqKReXP - EuroFoot (@eurofootcom) 15 октября, 2023

У Винченцо Монтеллы больший запас доверия – не в последнюю очередь благодаря победам над Хорватией и Германией в конце 2023-го, а также из-за желания играть от владения и комбинаций. Впрочем, спарринги в 2024 году начали тревожить турецкое сообщество. 0:1 в Будапеште, 1:6 в Вене, 0:0 с Италией и 1:2 с Польшей – не очень хорошая тенденция.

На самом деле, турки во всех матчах выглядели симпатично, за исключением отдельных отрезков и аспектов. Главной слабостью была опорная зона – центрхавы "лунных звезд" имеют проблемы с дисциплиной и сканированием поля в обороне. Отчасти там возникают гигантские дыры. Также есть проблемы в работе с ориентирами со стороны защитников.

Турции с такими уязвимостями на Евро-2024 будет непросто, однако есть одно но – чтобы турки привозили в обороне, их нужно загнать в эту оборону. Грузия сегодня должна взять мяч и активно раскатывать его хотя бы в центре поля, провоцируя соперника на ошибки. Для Сакартвело такой вариант вряд ли можно назвать приемлемым.

В борьбе грузинам тоже будет тяжело. Подопечные Вилли Саньйоля много кого пережали своими мускулами, однако "янычары" выигрывают большинство дуэлей на земле и в воздухе. Собственно, даже их прессинг построен таким образом, чтобы спровоцировать на вынос – как правило, он остается за турками.

Посмотрим, что из этого получится. Не факт, что матч в Дортмунде станет интересным для нейтральных зрителей, однако Кальчо Монтельяно и история дебюта Грузии так и манит включить трансляцию.

Ориентировочные составы на матч Турция – Грузия

Турция: Чакыр – Челик, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу – Озджан – Актюркоглу, Чалханоглу, Йылдыз – Языджи, Гюлер

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Квиркелия, Кашия, Двали, Шенгелия – Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе – Микаутадзе, Кварацхелия

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