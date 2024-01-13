Арис официально подтвердил переход украинца из Шерифа на правах свободного агента. Договор рассчитан на 2,5 года.

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Правда, вторую половину нынешнего сезона Ковалю придется провести в аренде за Каламату – команду второго дивизиона Греции. Этот трансфер несколько дней активно обсуждали в СМИ. Каламата заранее объявила о переходе Коваля, хотя договоренности с Арисом еще не было. В итоге все сложилось именно так.

Напомним, 31-летний Коваль выступал за Шериф с августа 2022-го, став чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны (провел 41 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял "на ноль").

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