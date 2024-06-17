Первый поединок в группе E. Матч, как и онлайн-трансляция Румыния – Украина на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Очень солидно в начале встречи выглядят Шапаренко и Судаков, которые с легкостью разгоняют несколько перспективных атак и помогают выходить из-под прессинга. Цыганков смещается в центр и оттуда угрожает. То отдаст Виктор пас на Мудрика, который обыгрывает 3-4 румын, но дальше пас в борьбу. То пробьет уже сам – блок.

Румыния – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024

А вот у наших нервничает Забарный. Две простые и очень необычные ошибки Ильи на своей трети поля. Первая привела к отбору Шапаренко, который круто начал контру. После второй Флоринел Коман пробил метров с 30 – первый точный выстрел на 8 минуте спокойно тянет Лунин. Забарный еще и получил удар в колено от хавбека Эмполи, Развана Марина. Можно было и желтую давать. В целом сборная Украины выглядит значительно увереннее. Постоянные попытки забросить на Довбика, Цыганкова и Мудрика. Острота от наших восьмерок, надежный отбор, контрпрессинг, регулярно выигрываем единоборства.

Румыния – Украина – видео голов и обзор матча Евро-2024

По сути лишь Зинченко позволили себя обыграть 1 в 1 за первые 15 минут. Опорнику Мариусу Марину и правому вингеру Деннису Ману со своей стороны досталось от дриблинга подопечных Реброва. У Мудрика стопроцентный показатель: 2 удачные обводки из двух за стартовую треть тайма. К сожалению, с пасовой работой Михаила все не так идеально. Почти в 5 раз больше точных передач сделала Украина за 20 минут, владение на уровне 70%. Первый удар Довбика как тревожный сигнал. Не доходим в собственно штрафную, там довольно хорошо все перекрыто. Приходится бахкать издалека – выше.

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Румыны начинают давить на наш левый фланг. На том краю вообще чуть ли не все события разворачиваются. Что наши атаки, что наши проблемы в обороне. Вот и обе ответственные за фланг защитники поставили Лунина в неудобную ситуацию. Зинченко не открылся, Матвиенко замешкался, и его пас уже был на грани кризиса. Лунин в нервах отдал чужому. Шапаренко пытался спасти абсолютно голую зону, но поздно. Станчу запустил шедевр со скоростью почти 120 км/час. Еще и крученый в девятку.

Ну, все пошла игра нервов, в которой мы проигрываем, а соперник на кураже. Станчук воспользовался преждевременным выходом Лунина и закрутил прямым ударом с углового в перекладину. И снова Зинченко обыграли один в один, тому корнеру предшествовал крайне острый рикошет, когда от ноги Степаненко снаряд спокойно мог нырнуть под дальнюю стоечку. К слову, о нашем опорнике. При 71% владения капитан сборной выглядит каким-то лишним. Все передачи назад, с торможением продвижения.

Ну, и в атаке деревянный прием лишил убойного момента. Мудрику за тот пас на Степаненко OPTA посчитала 0,36 ожидаемого ассиста. В перерыве, конечно же, никакого вывода от Реброва. Нас продолжают катать на контрах и стандартах. Ну, и дальний удар теперь уже Развана Марина, мячик проходит сквозь перчатки Лунина в сетку. Началось все с привоза Степаненко, который плох на мяче, но сегодня просто ужасен. Лунин наконец хоть где-то выручил, однако на угловом защиту просто разорвали стеночками – 3:0. Клоунада во всех линиях сборной Украины.

Спасибо за трансляцию, еще и она отвалилась после погрома. После перерыва статистика ожидаемых голов тоже разгромная. Румыния набила 1,03 xG, Украина – 0,11. Невероятно, у нас замены на 62 минуте! Степаненко, Шапаренко и Цыганкова меняют Бражко, Яремчук и Ярмоленко. Конопля схватил желтую и уступил место на поле Тымчику. Первый удар в створ на 76 минуте – Судаков издали. Рикошет от двух румын был значительно опаснее, но вратарь потянул.

Romania 3 : 0 Ukraine



xG: 1.1 - 0.71

xThreat: 0.72 - 1.46

Possession: 29.9% - 70.1%

Field Tilt: 33.3% - 66.7%

Def Action Height: 38.7 - 45.9 pic.twitter.com/Y91Fpxyrbo — markstats bot (@markstatsbot) June 17, 2024

После углового Малиновского, который заменил Судакова, Драгуш сбрасывал под дальнюю штангу. Очень стараются все на поле, чтобы команда Реброва выстрадала гол престижа. Больше и лучше старается Румыния. Яремчук все же добавил немного достоинства, довольно остро выйдя на уже расслабленного соперника. Перебрасывал голкипера – над воротами. Мудрик перспективно бахнул издали. Для статистики пойдет.

Ну, и Бражко с Малиновским добавили правильной агрессии, самоуважения и воли бороться. Динамовец вообще создал момент и начал одну из лучших наших контратак, когда выгрыз мяч, пока все инертно стояли, как весь матч. Далее Довбик бросил на ход Мудрику, который очень долго запрягал свой рывок да еще и пробил над воротами с нескольких метров. Однако замены, которые просились еще в перерыве, делать так поздно – на совести тренера. Самое крупное поражение Украины за всю историю групповых этапов Евро. Первая победа (и лишь вторая за 16 матчей в целом) Румынии на чемпионатах Европы за 24 года.