Евро-2024: Румыния разнесла Украину – позорное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа всех и милостыня соперника
Румыния разгромила Украину (3:0) в первом туре чемпионата Европы 2024. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Первый поединок в группе E. Матч, как и онлайн-трансляция Румыния – Украина на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Очень солидно в начале встречи выглядят Шапаренко и Судаков, которые с легкостью разгоняют несколько перспективных атак и помогают выходить из-под прессинга. Цыганков смещается в центр и оттуда угрожает. То отдаст Виктор пас на Мудрика, который обыгрывает 3-4 румын, но дальше пас в борьбу. То пробьет уже сам – блок.
Румыния – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
А вот у наших нервничает Забарный. Две простые и очень необычные ошибки Ильи на своей трети поля. Первая привела к отбору Шапаренко, который круто начал контру. После второй Флоринел Коман пробил метров с 30 – первый точный выстрел на 8 минуте спокойно тянет Лунин. Забарный еще и получил удар в колено от хавбека Эмполи, Развана Марина. Можно было и желтую давать. В целом сборная Украины выглядит значительно увереннее. Постоянные попытки забросить на Довбика, Цыганкова и Мудрика. Острота от наших восьмерок, надежный отбор, контрпрессинг, регулярно выигрываем единоборства.
Румыния – Украина – видео голов и обзор матча Евро-2024
По сути лишь Зинченко позволили себя обыграть 1 в 1 за первые 15 минут. Опорнику Мариусу Марину и правому вингеру Деннису Ману со своей стороны досталось от дриблинга подопечных Реброва. У Мудрика стопроцентный показатель: 2 удачные обводки из двух за стартовую треть тайма. К сожалению, с пасовой работой Михаила все не так идеально. Почти в 5 раз больше точных передач сделала Украина за 20 минут, владение на уровне 70%. Первый удар Довбика как тревожный сигнал. Не доходим в собственно штрафную, там довольно хорошо все перекрыто. Приходится бахкать издалека – выше.
Реклама:
Эксперты GGBET, несмотря на все, верят в победу нашей сборной (коэффициент 1,94) против Словакии в следующем матче. Поддержи наших ребят на пути к плей-офф! Партнером эксклюзивного транслятора MEGOGO выступает лицензионный букмекер GGBET. Букмекер GGBET приглашает болеть за сборную Украины вместе и предлагает мощный бонус до 150 000 гривен на чемпионат Европы. Смотрите трансляции матчей в разделе "Спорт" на MEGOGO или по этой ссылке и держите линию на Евро вместе с GGBET!
Румыны начинают давить на наш левый фланг. На том краю вообще чуть ли не все события разворачиваются. Что наши атаки, что наши проблемы в обороне. Вот и обе ответственные за фланг защитники поставили Лунина в неудобную ситуацию. Зинченко не открылся, Матвиенко замешкался, и его пас уже был на грани кризиса. Лунин в нервах отдал чужому. Шапаренко пытался спасти абсолютно голую зону, но поздно. Станчу запустил шедевр со скоростью почти 120 км/час. Еще и крученый в девятку.
Ну, все пошла игра нервов, в которой мы проигрываем, а соперник на кураже. Станчук воспользовался преждевременным выходом Лунина и закрутил прямым ударом с углового в перекладину. И снова Зинченко обыграли один в один, тому корнеру предшествовал крайне острый рикошет, когда от ноги Степаненко снаряд спокойно мог нырнуть под дальнюю стоечку. К слову, о нашем опорнике. При 71% владения капитан сборной выглядит каким-то лишним. Все передачи назад, с торможением продвижения.
Ну, и в атаке деревянный прием лишил убойного момента. Мудрику за тот пас на Степаненко OPTA посчитала 0,36 ожидаемого ассиста. В перерыве, конечно же, никакого вывода от Реброва. Нас продолжают катать на контрах и стандартах. Ну, и дальний удар теперь уже Развана Марина, мячик проходит сквозь перчатки Лунина в сетку. Началось все с привоза Степаненко, который плох на мяче, но сегодня просто ужасен. Лунин наконец хоть где-то выручил, однако на угловом защиту просто разорвали стеночками – 3:0. Клоунада во всех линиях сборной Украины.
Спасибо за трансляцию, еще и она отвалилась после погрома. После перерыва статистика ожидаемых голов тоже разгромная. Румыния набила 1,03 xG, Украина – 0,11. Невероятно, у нас замены на 62 минуте! Степаненко, Шапаренко и Цыганкова меняют Бражко, Яремчук и Ярмоленко. Конопля схватил желтую и уступил место на поле Тымчику. Первый удар в створ на 76 минуте – Судаков издали. Рикошет от двух румын был значительно опаснее, но вратарь потянул.
После углового Малиновского, который заменил Судакова, Драгуш сбрасывал под дальнюю штангу. Очень стараются все на поле, чтобы команда Реброва выстрадала гол престижа. Больше и лучше старается Румыния. Яремчук все же добавил немного достоинства, довольно остро выйдя на уже расслабленного соперника. Перебрасывал голкипера – над воротами. Мудрик перспективно бахнул издали. Для статистики пойдет.
Ну, и Бражко с Малиновским добавили правильной агрессии, самоуважения и воли бороться. Динамовец вообще создал момент и начал одну из лучших наших контратак, когда выгрыз мяч, пока все инертно стояли, как весь матч. Далее Довбик бросил на ход Мудрику, который очень долго запрягал свой рывок да еще и пробил над воротами с нескольких метров. Однако замены, которые просились еще в перерыве, делать так поздно – на совести тренера. Самое крупное поражение Украины за всю историю групповых этапов Евро. Первая победа (и лишь вторая за 16 матчей в целом) Румынии на чемпионатах Европы за 24 года.