Монца может облегченно выдохнуть – сумасшедший период календаря завершен. С начала декабря она сыграла с Ювентусом, Наполи, Миланом, Фиорентиной, Фрозиноне и Дженоа. Победы над аутсайдерами свидетельствуют, что у команды все хорошо. Однако против грандов удалось взять только одно очко (ничья с чемпионами). Против Интера также не удалось создать хотя бы интригу.

Малиновский дважды мог забить и получил самую высокую оценку – Дженоа не смогла дожать Торино

Лидер Серии А мощно начал матч, забив два гола за 15 минут. Интеру помог бывший игрок – Гальярдини привез пенальти, сыграв рукой. Чалханоглу без проблем открыл счет ударом с 11 метров. Следом забил Лаутаро, для которого гол создали Мхитарян и Димарко. Монца, казалось, вернулась в игру благодаря Пессине. Однако его гол не засчитали, на видеоповторе разглядев офсайд.

Интер еще до перерыва мог оформить разгром. Лаутаро очень хотел, чтобы забил Тюрам, создав для француза сразу два момента. В первом случае Маркус просто пролетел мимо мяча, а во втором – не попал в створ ворот. Так что третий гол хозяева пропустили уже после перерыва. Снова Тюрам, но он не стал бить, а пяткой откатил на оформившего дубль Хакана. С ним такое произошло впервые за 222 матча Серии А. Вскоре Павар пытался еще больше прибить соперника, но Соррентино совершил эффектный сейв.

Индзаги начал производить замены. Интер немного потерял бдительность, и этого хватило, чтобы пропустить. Дани Мота выиграл борьбу у Дармиана, заставив его фолить. Все произошло в штрафной – пенальти, благодаря которому Пессина таки стал автором гола. Однако без унижения в этот вечер не обошлось. Уже в конце матча Лаутаро забил с еще одного пенальти и наконец-то Тюрам сделал все как следует. Благодаря этой победе Интер закрепился на вершине турнирной таблицы. Монца расположилась на 12-й строчке.