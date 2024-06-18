Украина на чемпионате Европы

Сборная Украины провально стартовала на Евро-2024. "Сине-желтые" разгромно влетели Румынии, пропустив два гола после ошибок Лунина. Сергей Ребров разнес игроков сборной Украины за сенсационный провал. Наставник Румынии озвучил простой рецепт избиения Украины.

"Сытые коты": после Румынии сборная Украины летит во тьму на скорости 116 км/ч, перепало всем – позовите Кварцяного! "Загнать ребят, опустить, а дальше что?": Федецкий – о последствиях разгрома от Румынии и хейте диванных экспертов.

Евро-2024

Словакия и VAR шокировали Бельгию в группе Украины на Евро-2024 – ужасный Лукаку, Доку нафинтил на гол в свои ворота. Франция начала Евро-2024 с победы над Австрией – Мбаппе сделал (авто)гол, шокировал промахом и расквасил лицо.

Сегодня состоятся последние матчи первого тура: Турция против Грузии, Португалия против Чехии. Анонсы вскоре появятся на сайте.

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