Подопечные Руслана Ротаня перед историческим стартом на ОИ будут проверять свои скиллы в поединке со сборной Японии.

В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже, олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Японии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Встреча состоится 25 марта 2024 года в Фукуоке на стадионе Микуни Китакюсю. Время начала поединка станет известно позже.

Напомним, футбольный турнир Олимпийских игр состоится с 24 июля по 9 августа. В соревнованиях могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех старших футболистов. На турнир выйдут 16 сборных, которые будут поделены на 4 группы по 4 команды, а плей-офф состоит из 1/4 финала, полуфинала и финала, который состоится 9 августа на парижском Парк де Пренс.

К слову, действующим победителем Олимпиады является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию.

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