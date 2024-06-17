Украина встречается с Румынией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Румыния – Украина состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток на Альянц Арене в Мюнхене прозвучит в 16:00. Это будет первый поединок команды Сергея Реброва в финальной части Евро-2024. Также в группу попали Бельгия и Словакия, которые свой поединок проведут позже.

Румыния – Украина: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Игру Румыния – Украина покажут два вещателя. Суспільне будет транслировать матч в свободном доступе на своих региональных каналах – Суспільне Киев, Суспільне Одеса и т.д. Важно: на ОТТ-платформах Суспільне игру не покажет, согласно условиям договора с правообладателем. Смотреть матч и интернете можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Румыния – Украина: стартовые составы команд:

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марин, Р. Марин – Ман, Станчу, Коман – Дрегуш

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик