Состоялся первый матч на КАН-2023. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

КАН-2023, 1-й тур

Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

Голы: Фофана, 4, Крассо, 58

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"Слоны" сразу после стартового свистка подтвердили статус одного из фаворитов турнира. Уже на четвертой минуте Секо Фофана вывел свою команду вперед, забив красивым ударом. Игрок Аль-Насра забил самый быстрый гол в стартовом матче КАН после Соломона Шефераху с Эфиопией против Уганды 29 февраля 1976 года (вторая минута).

What a goal by Seko Fofana for Ivory Coast.



First goal in #AFCON2024! pic.twitter.com/uBRjiLxJcf — Max Statman (@emaxstatman) January 13, 2024

Гвинея-Бисау абсолютно ничего не могла создать у ворот хозяев поля. Зато Фофана имел еще один момент под конец тайма, когда после его удара мяч попал в каркас ворот.

После перерыва "слоны" продолжили давить на соперника, что помогло удвоить свое преимущество. Жан-Филипп Крассо оформил свой очередной гол за сборную. Всего у ивуарийца 2+2 по системе гол+пас в последних трех матчах за Кот-д'Ивуар. Несмотря на старания, хозяевам не удалось забить еще. Финальный свисток зафиксировал победу "слонов" 2:0.

Завтра на КАН состоится три матча: Нигерия сыграет против Экваториальной Гвинеи, Египет и Мозамбик, а также Гана с Кабо-Верде.

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