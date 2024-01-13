Денис Гармаш возвращается в чемпионат Украины после неудачного вояжа в Европу.

Украинский полузащитник Денис Гармаш завершил свои выступления в Осиеке, сообщает "ТаТоТаке".

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33-летний хавбек уже покинул расположение хорватского клуба. Отмечается, что игрок получит статус свободного агента и отправится в Испанию, где и присоединится к своему новому клубу. Ожидается, что им станет Металлист 1925 – Виктор Скрипник ранее выразил желание подписать опытного ветерана.

Напомним, Гармаш – воспитанник Динамо. В структуре киевского клуба находился с 2007 по 2023 гг. Отправлялся в аренду в турецкий Ризеспор (2020). В текущем сезоне провел за Осиек 4 матча без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Металлист 1925 ушел на зимнюю паузу на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 15 очков. Харьковчане выезжают на зимний сбор 23 января – он продлится до 17 февраля. Свой первый официальный поединок весной "желто-синие" проведут 24 февраля против Динамо в рамках 18-го тура УПЛ.

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