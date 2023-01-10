"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 січня.

Новий клуб Маліновського

Руслан Маліновський офіційно став гравцем Марселя. Аталанта попрощалась з українським хавбеком, а сам Руслан теж тепло висловився про колишній клуб. Маліновський визначився з ігровим номером у Марселі. Новий наставник вперше прокоментував трансфер.

Україна

Динамо достроково повернуло з оренди вінгера, який був одним з найкращих у таборі суперника. Олександрія офіційно підписала півзахисника Динамо. Кривбас оголосив про трансфер чемпіона світу U-20. Ворскла готова продати Дмитра Різника в Шахтар.

Світ

Гарет Бейл оголосив про завершення кар'єри в 33 роки. Уго Льоріс завершив кар'єру в збірній Франції – він був капітаном на тріумфальному ЧС-2018.

Португалія офіційно призначила головного тренера. Зідан став жертвою нападок президента французької федерації – Мбаппе та Рібері прийшли на захист легенди.