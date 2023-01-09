Ворскла знову розглядає варіант з продажем Різника до Шахтаря через нестабільну фінансову ситуацію в клубі, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що сторони можуть погодитись на ціну в 3 млн євро. Трансфер дасть змогу Шахтарю відпустити Анатолія Трубіна, який цікавив деякі клуби з Європи.

Зауважимо, що Різник провів 17 матчів за Ворсклу в поточному сезоні, в яких пропустив 24 голи, а в 4 іграх зберіг ворота в недоторканності.

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