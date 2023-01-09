Новим головним тренером збірної Португалії став Роберто Мартінес, який підписав контракт на 4 роки, повідомляє прес-служба FPF.

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Іспанський фахівець замінить на цій посаді Фернанду Сантуша, який покинув збірну Португалії після ЧС-2022. В Катарі Роналду і компанія вийшли до чвертьфіналу, де поступилися головній сенсації турніру – збірній Марокко.

До слова, Роберто Мартінес також став одним із невдах чемпіонату світу. Його збірна Бельгії гучно провалилася, не зумівши навіть подолати груповий етап, де її суперниками були Хорватія, Марокко та Канада.

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