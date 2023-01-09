Голова французької федерації футболу Ноель Ле Гре у дуже різкій манері висловився про можливе призначення Зідана на посаду наставника збірної Франції.

Дешам офіційно продовжив контракт зі збірною Франції

"Зідан може піти куди захоче, у будь-який клуб чи збірну, але я важко можу в це повірити. Чи намагався Зідан зв'язатися зі мною? Безперечно ні, але я навіть не взяв би трубку, якби він зателефонував. Сказати йому, щоб він пошукав інший клуб? Чи, може, варто влаштувати для нього спеціальний конкурс, щоб він знайшов клуб чи збірну?"

Ці слова викликали неабиякий резонанс у Франції, де Зідан є одним із найкращих гравців в історії. Став на захист Зізу і новий символ "Ле бльо" Кіліан Мбаппе. "Зідан і є Франція, не можна з такою неповагою ставитись до легенди".

Не залишився осторонь і Франк Рібері, натякнувши на те, що французькій федерації футболу потрібен новий президент: "Ви мене дивуєте. З іншої сторони, треба буде негайно замислитись про консультацію".

В підсумку, співпрацю зі збірною Франції продовжив Дідьє Дешам – наставник очолюватиме віцечемпіонів світу-2022 до 2026 року.

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Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023