"Прийшов час покинути Аталанту. Мені важко передати словами вдячність і гордість, які я відчуваю, коли згадую про три з половиною роки, які я провів тут.

"Три з половиною роки незабутніх емоцій": Аталанта попрощалась з Маліновським

Дякую клубу, одноклубникам, тренерам. А найперше – вболівальникам. Від щирого серця дякую всім, хто весь цей час був поруч і супроводжував мене у цій дорозі. Я не буду прощатися, я просто скажу: "Давайте залишимося друзями. Назавжди", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Руслан перебрався у Аталанту влітку 2019 року з бельгійського Генка і обійшовся італійцям у 13,6 млн євро. За цей час він провів у футболці бергамасків 143 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 28 асистів.

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