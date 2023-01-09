29-річний хавбек продовжить свою кар'єру у Марселі, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Руслан 9 січня пройшов медогляд і поставив свій підпис під контрактом.

Марсель офіційно розчистив шлях для Маліновського – є гроші для запрошення хавбека Аталанти

Перші пів року українець проведе в оренді, після чого Олімпік повинен викупити хавбека. Повідомлялось, що Аталанта заробить щонайменше 10 мільйонів євро, ще 3 передбачені у вигляді бонусів.

Марсель дуже хотів підписати Маліновського. Щоб розчистити шлях для українця, французи навіть продали хавбека Жерсона у Фламенго за 15 мільйонів. Головним конкурентом "олімпійців" був Тоттенхем, Руслана прагнув запросити Антоніо Конте.

Нагадаємо, Аталанта придбала українця в Гента за 13,6 млн у 2019 році. Хавбек провів 143 поєдинки за "Богиню" (30 голів та 28 асистів), але в останньому сезоні втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав вкрай мало.

В Україні Руслан Маліновський належав Шахтарю, але за першу команду не провів жодної хвилини. Також виступав за Зорю та Севастополь.

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