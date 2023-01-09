У складі "Ле Бльо" Льоріс зіграв 145 матчів, що є абсолютним рекордом, повідомляє офіційний твіттер збірної Франції. Також Льоріс одягав капітанську пов'язку в стані національної команди рекордну кількість разів – 121.

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У складі збірної Франції Уго виграв чемпіонат світу 2018 року та Лігу націй 2021 року. Крім цього, Льоріс вигравав срібні медалі Євро-2016 та ЧС-2022.

У грудні голкіперу виповнилося 36 років. Його контракт із Тоттенхемом розрахований до літа 2024 року.