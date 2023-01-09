Олександрія офіційно підписала півзахисника Динамо
21:08 - Читать на русском
Руслан Ротань продовжує комплектувати склад своєї команди.
Півзахисник Динамо Микола Михайленко продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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21-річний хавбек виступатиме за команду Руслана Ротаня на правах оренди до кінця сезону.
Нагадаємо, Михайленко першу частину чемпіонату провів у Зорі. Цікаво, що договір з луганцями був чинний до 30 червня 2023 року, однак оренду достроково перервали.
У складі "мужиків" Микола провів 5 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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