Півзахисник Динамо Микола Михайленко продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо оголосило план підготовки до другої частини сезону

21-річний хавбек виступатиме за команду Руслана Ротаня на правах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, Михайленко першу частину чемпіонату провів у Зорі. Цікаво, що договір з луганцями був чинний до 30 червня 2023 року, однак оренду достроково перервали.

У складі "мужиків" Микола провів 5 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів