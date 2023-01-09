Новоспечений хавбек провансальців Руслан Маліновський вже обрав номер, під яким виступатиме у новій команді.

Українцю дістався вже звичний для нього 18-й номер, повідомляє офіційний сайт Марселя.

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Саме у футболці з такою цифрою Маліновський виступав в Аталанті, бельгійському Генку та луганській Зорі. Лише у Севастополі Руслан грав під 14 номером. У збірній України півзахисник носить на спині цифру 8.

Нагадаємо, про перехід українця Марсель оголосив сьогодні, 9 січня. Аталанта заробить за свого хавбека щонайменше 10 мільйонів євро, ще 3 млн передбачені у вигляді бонусів.

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