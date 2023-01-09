Назар Волошин отримав ще один шанс зарекомендувати себе у головній команді країни.

Півзахисник Динамо Назар Волошин, який на правах оренди виступав за Кривбас, поїде на збори з киянами, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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19-річний футболіст мав виступати у команді Юрія Вернидуба до 30 червня 2023 року, але успішна гра за криворіжців змусила Мірчу Луческу достроково повернути вінгера.

Нагадаємо, у поточному сезоні Волошин провів за Кривбас 13 матчів, в яких забив 4 м'ячі. Цікаво, що саме його гол у ворота Руха було визнано вболівальниками найкращим серед усіх м'ячів, забитих командою у першому колі чемпіонату України. А у голосуванні за найкращого гравця він став другим, пропустивши вперед лише голкіпера Богдана Сарнавського.

До слова, Назар вийде з відпустки разом з іншими гравцями Динамо 12 січня і після медогляду розпочне тренування.

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