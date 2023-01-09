Головна зірка в історії валлійського футболу Гарет Бейл повідомив, що більше не гратиме на професіональному рівні.

Бейл на своїх сторінках у соцмережах оголосив про завершення кар'єри. Останнім клубом Гарета став Лос-Анджелес, куди він перейшов влітку цього року.

Валлієць засвітився в Саутгемптоні, після чого став зіркою в Тоттенхемі. У 2013-му Бейл за 100 мільйонів євро перейшов у Реал. Мадридський етап вийшов не ідеальним (Бейл багато пропускав через травми), однак Гарет виграв з "вершковими" 5 Ліг чемпіонів, забиваючи у фіналах в Києві та Лісабоні.

Бейл вивів збірну Вельсу на ЧС-2022, обігравши Україну. А перед тим дійшов з національною командою до півфіналу Євро-2016.