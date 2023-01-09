"Три з половиною роки незабутніх емоцій. Дякуємо за все, Маліна. Удачі!", – йдеться у повідомленні прес-служби у клубних соцмережах.

Наставник Марселя вперше прокоментував трансфер Маліновського

Нагадаємо, Руслан перебрався у Аталанту влітку 2019 року з бельгійського Гента і обійшовся італійцям у 13,6 млн євро. За цей час він провів у футболці бергамасків 143 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 28 асистів.

Сьогодні українець офіційно став гравцем французького Марселя – перші пів року він виступатиме за провансальців на правах оренди, після чого клуб Ліги 1 повинен викупити хавбека (така схема передбачена для того, щоб витримати фінансовий фейр-плей). Аталанта заробить за свого хавбека щонайменше 10 мільйонів євро, ще 3 млн передбачені у вигляді бонусів.

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