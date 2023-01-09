Головний тренер провансальців Ігор Тудор вже обирає для хавбека збірної України позицію у своїй команді.

"Маліновський був нашою метою минулого літа. Я сподіваюсь, що найближчим часом все буде завершено.

Маліновський сьогодні має стати гравцем Марселя – відомі деталі вже узгодженого контракту

Він якісний футболіст, у нього хороша ліва нога та високий рівень гри. Щодо решти питань, то ми подивимося, чи буде він нападником або атакувальним хавом", – цитує Тудора Footmercato.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, Руслан прибув до Марселя для проходження медогляду.

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