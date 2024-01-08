Бекенбауер пішов із життя у віці 78 років. Його сім'я підтвердила це Німецькому агентству друку (dpa). "Із глибоким сумом повідомляємо, що мій чоловік і наш батько Франц Беккенбауер мирно помер вчора, у неділю, уві сні, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас сумувати мовчки і утримуватися від запитань", – повідомили родичі.

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Мало хто вплинув на німецький футбол сильніше, ніж Бекенбауер. Він віддав Баварії 13 років кар'єри футболіста. Також легендарний захисник виступав за Нью-Йорк Космос і Гамбург. Список трофеїв Бекенбауера-футболіста вражає: три Кубка чемпіонів, два "Золоті м'ячі", п'ять титулів Бундесліги, чемпіонство світу та Європи у складі збірної Німеччини. Як тренер Кайзер Франц працював у збірній Німеччини (став чемпіоном світу-1990), Марселі та Баварії. Був почесним президентом мюнхенського клубу.

В останні роки Бекенбауер неодноразово боровся з проблемами зі здоров'ям. Інфаркт ока, операції на серці, хвороба Паркінсона із супутньою деменцією – це одна з причин, через яку "імператор" значною мірою зник з поля зору громадськості.

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