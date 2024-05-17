Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк по-філософськи ставиться до можливості зіграти не чемпіонату Європи у Німеччині.

– У мене вже була змога зіграти. Пам’ятаю цей момент, коли війна почалася. Петраков викликав мене в розширений список, вже казали їхати у Львів.

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Але потім хтось повернувся й мене назад. Там хтось хворів, Шахтар не відпускав своїх гравців, то мене довикликали. Але я так і не доїхав до Львова.

– І що тоді було?

– Нічого, у Дніпрі сидів.

– Розчарування?

– Трішки так.

– Як тобі молоде покоління цієї збірної?

– Мені подобається, що ті самі Бражко, Судаков вже грають у складі. Для мене це приклад, що нема страху поїхати й комусь щось показати, грати.

– На твоїй позиції грає дуже багато футболістів. Якщо Бражко та Степаненко знизу, то на вісімці – Судаков, Маліновський, Піхальонок, Буяльський, Зінченко. Дуже конкурентна позиція.

– Дуже. Але чекаю на свій шанс. Викличуть – покажу все, що вмію. Думаю, якщо буду на постійній основі грати в Брентфорді – у мене буде якийсь шанс у збірній.

– Євро вже скоро. Як дивишся на цю перспективу? Чи можна заскочити?

– Якщо буде місце – заскочу. Якщо ні – зачекаю на наступне Євро. Якщо буде така можливість, буду дуже радий. Але якщо ні – не розчаруюся, бо розумію, що це життя, не може бути все, як ти хочеш, – сказав Ярмолюк у програмі "Трендець".

Нагадаємо, напередодні Сергій Ребров вніс Єгора до резервного списку збірної України на товариські матчі з Німеччиною, Польщею та Молдовою.

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