Мудрик отримав дебютну нагороду в Челсі – українця відзначили за рятівний гол
Вінгера Челсі Михайла Мудрика визнали найкращим гравцем чвертьфінальної стадії Кубка англійської ліги.
Мудрик отримав у Челсі свій перший приз. Українця визнали найкращим футболістом стадії 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. У матчі з Ньюкаслом вінгер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині і врятував "синіх" від поразки (1:1). На 90+2-й хвилині Михайло забив за рахунку 0:1 і перевів гру в серію пенальті.
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Сам Мудрик і приніс Челсі перемогу точним ударом у післяматчевій серії 11-метрових – удар Михайла став для лондонців переможним. Так Челсі обіграв Ньюкасл по пенальті з рахунком 4:2.
На чвертьфінальній стадії у званні "найкращий гравець" Мудрик виграв конкуренцію у лівого вінгера Мідлсбро Моргана Роджерса (гол + пас проти Порт Вейла) і захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда (два асисти в грі з Вест Хемом).
У півфіналі Кубка ліги Челсі зустрінеться з Мідлсбро.