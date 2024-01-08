Мудрик отримав у Челсі свій перший приз. Українця визнали найкращим футболістом стадії 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. У матчі з Ньюкаслом вінгер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині і врятував "синіх" від поразки (1:1). На 90+2-й хвилині Михайло забив за рахунку 0:1 і перевів гру в серію пенальті.

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Сам Мудрик і приніс Челсі перемогу точним ударом у післяматчевій серії 11-метрових – удар Михайла став для лондонців переможним. Так Челсі обіграв Ньюкасл по пенальті з рахунком 4:2.

На чвертьфінальній стадії у званні "найкращий гравець" Мудрик виграв конкуренцію у лівого вінгера Мідлсбро Моргана Роджерса (гол + пас проти Порт Вейла) і захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда (два асисти в грі з Вест Хемом).

У півфіналі Кубка ліги Челсі зустрінеться з Мідлсбро.