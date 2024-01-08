Трагічну звістку повідомив журналіст Володимир Звєров, з яким Шершун співпрацював, коли був експертом аналітичної програми ПроФутбол. Причини смерті не розголошуються.

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Богдан Шершун завершив кар'єру в 2014 році. Після цього працював на телебаченні та грав за збірну України серед ветеранів. На момент смерті колишньому футболісту було 42 роки.

Шершун у "нульових" був одним із лідерів Дніпра, за який сумарно зіграв 169 матчів (4 голи та 2 асисти). Свої трофеї вигравав лише у складі московського ЦСКА, з яким перемагав в Кубку УЄФА. Окрім того, виступав за низку українських клубів – Арсенал, Кривбас, Волинь.

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