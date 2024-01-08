Кияни в рамках підготовки до другої частини сезону домовились про вісім товариських матчів.

Динамо визначилось з низкою спаринг-партнерів на зимових зборах у Туреччині, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Футболісти київського клубу вже цього тижня вийдуть з відпустки і після декількох втягувальних тренувальних днів у Києві вирушать на підготовчий збір. Станом на сьогодні кияни встигли домовитись про проведення 8 поєдинків.

До слова, підопічні Олександра Шовковського поміряються силами одразу з 4-ма європейськими чемпіонами – Косово (Балкані), Узбекистану (Пахтакор), Латвії (РФШ) та Молдови (Шериф).

Список спарингів Динамо виглядає наступним чином:

26 січня – Динамо – Балкані (Косово)

29 січня – Динамо – Легія (Польща)

30 січня – Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

2 лютого – Динамо – Левскі (Болгарія)

8 лютого – Динамо – Лієпая (Латвія)

9 лютого – Динамо – Шкендія (Північна Македонія)

12 лютого – Динамо – РФШ (Латвія)

17 лютого – Динамо – Шериф (Молдова)

Нагадаємо, на паузу Динамо пішло на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Свій перший матч після зимового відпочинку кияни проведуть 24 лютого проти Металіста 1925.

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