"Я впевнений, що цього року в збірній з'являться нові гравці, отримають свій шанс хлопці з молодіжки. Я дуже задоволений конкуренцією в молодіжці. Ми бачимо потенціал в багатьох гравцях, але, на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити їх в таборі збірної України. Процес триває і це дуже важливо.

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Я дуже радий, що зараз мають постійну практику Довбик, Зінченко, Миколенко, Циганков. Більше часу почали отримувати Мудрик у Челсі та Малиновський у Дженоа. Трубін своєю грою в Бенфіці продемонстрував, що гідно замінив Влаходімоса. Анатолій зробив дуже важливий крок, він прогресує. Я впевнений, що в Бенфіці Трубін продовжуватиме вдосконалювати свій рівень гри. Я вже казав про Луніна, якщо він матиме практику, то буде отримувати запрошення в збірну.

Коли ти приходиш в національну збірну, ти повинен прийняти такий факт: усі розуміють футбол, як грати в футбол, хто повинен грати. Але, зважаючи на те, що я головний тренер, – останнє слово за мною. Я ухвалюю рішення, не керуючись особистими симпатіями. Для мене важлива статистика, яку я отримую. Плюс бачення власної моделі гри", – цитує Реброва sport-express.ua.

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