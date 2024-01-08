У понеділок, 8 січня, відбулося жеребкування четвертого раунду Кубка Англії. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування Кубка Англії подарувало в четвертому раунді дві великі пари: Челсі – Астон Вілла і Тоттенхем – Манчестер Сіті. Таким чином, Михайло Мудрик отримав можливість помститися Астон Віллі за поразку в чемпіонаті (0:1) – у тій зустрічі український вінгер вийшов у стартовому складі, проте був замінений на 61-й хвилині.

Кубок англійської ліги залишать без VAR – у всьому винен один клуб

Борнмут Іллі Забарного в рамках "українського дербі" прийме на своєму полі Суонсі Миколи Кухаревича, а Евертон Віталія Миколенка може зустрітися з переможцем пари Лутон – Болтон у тому випадку, якщо пройде Крістал Пелас.

Ліверпуль прийме на своєму полі переможця пари Норвіч – Брістоль Роверс, а Фулхем зіграє з Ньюкаслом. Брайтон Роберто Де Дзербі вирушить у гості до Шеффілд Юнайтед.

Астон Вілла на останніх хвилинах дотисла Мідлсбро у Кубку Англії – прикрий рикошет вкрав мрію у середняка Чемпіоншипу