У понеділок, 8 січня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Хто з ким зіграє, читайте в цій новині на "Футбол 24".

На стадії 1/16 фіналу Копа дель Рей усі команди українців пройшли далі. Головною сенсацією став виліт Вільяреала в серії пенальті від скромного клубу Уніоністас Саламанка, який представляє третій дивізіон. Восьмого січня Реал (Андрій Лунін), Жирона (Віктор Циганков і Артем Довбик), Валенсія (Роман Яремчук) та ще 13 клубів дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу.

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Опонентом мадридського Реала стануть земляки з Атлетіко. Жирона зіграє з Райо Вальєкано. Валенсія протистоятиме Сельті, яку очолює Рафа Бенітес, а Барселона поміряється силами з командою Уніоністас Саламанка.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії 2023/24

Уніоністас Саламанка – Барселона

Тенеріфе – Мальорка

Хетафе – Севілья

Осасуна – Реал Сосьєдад

Валенсія – Сельта

Атлетік Більбао – Алавес

Атлетіко Мадрид – Реал Мадрид

Жирона – Райо Вальєкано.

Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії будуть зіграні 16, 17 і 18 січня 2024 року. Ця стадія турніру складається з одного поєдинку.

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