Чинна угода французького феномена з паризьким клубом закінчується влітку 2024 року. Кіліан Мбаппе не збирається продовжувати свою пригоду з ПСЖ, а хоче змінити команду.

ПСЖ влаштував погром в матчі з 9 голами – Мбаппе оформив хет-трик і став найкращим бомбардиром парижан в Кубку Франції

Як повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Ауна, француз узгодив особисті деталі контракту з мадридським Реалом. Мбаппе кілька днів тому сказав остаточне "так" президенту "вершкових" Флорентіну Пересу.

Кіліан виступав за ПСЖ з 2017 року. Загалом французький нападник зіграв за парижан у 283 матчах. В його активі 234 голи та 100 результативних передач.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?