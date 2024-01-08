"Пішов з життя Богдан Шершун... Йому було лише 42... Жахлива новина серед усього жаху, який з нами відбувається.

Помер Богдан Шершун – екс-гравцю збірної України та легенді Дніпра було лише 42 роки

Важко повірити, але це, на жаль, правда. Богдан тривалий час лікувався за кордоном, боровся за життя, але... Вкотре переконуюся щодо цінності кожної миті, яка дається нам у цьому житті.

Богдан був надзвичайно світлою людиною: поміркованою, розважливою, вихованою. Спогади про нього – у серці. Спочивай з миром, Друже! Вічна пам'ять. Царство Небесне!" – написав Гливинський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Шершун – вихованець Дніпра, за який сумарно зіграв 169 матчів (4 голи та 2 асисти). У складі московського ЦСКА здобув Кубок УЄФА. Також встиг пограти за київський Арсенал, Кривбас, Волинь.

За національну збірну України Богдан Шершун дебютував у 2003 році під керівництвом Олега Блохіна та зіграв 4 матчі (останній – у 2006-му). Завершив кар'єру у 2014 році. Після цього працював на телебаченні та грав за збірну України серед ветеранів.

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